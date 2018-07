Plötzlich war das Sakko weg

Nur einen kurzen Moment ließ ein 52-Jähriger sein Fahrrad vor der Sparkasse am Paradeplatz stehen. Diese Chance nutzte ein bislang unbekannter Täter, um sich das am Rad hängende Sakko des Mannes anzueignen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 09191/7090-0 mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.