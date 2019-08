Plötzlich war das Handy weg

Einem Mann wurde am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr sein Handy gestohlen. Er legte es auf den Tisch eines Restaurants am Pfahlplätzchen. Dort wurde er von einem Unbekannten angesprochen und drehte sich zu ihm. In diesem Moment kam aus der anderen Richtung ein weiterer Unbekannter, schnappte sich das Mobiltelefon und rannte mit diesem in Richtung Lugbank und anschließend weiter in Richtung Rathaus. Der Geschädigte, der dem Dieb nachlief, konnte diesen aber wegen der Menschenmassen der Sandkerwa nicht mehr erwischen. Einer der beiden Unbekannten wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, sportliche Kleidung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 zu melden. pol