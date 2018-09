Plötzlich ist die Hecke um die Ecke

Eckehard Kiesewetter Albersdorf — "Grabfrevel", sagt ein Mann gesetzteren Alters und "Störung der Friedhofsruhe" - will seinen Namen aber nicht in der Zeitung stehen haben. Im Lauf des Gesprächs räumt er dann doch ein, dass "wahrscheinlich wirklich was getan werden musste", am Albersdorfer Friedhof. "Sieht halt komplett anders aus jetzt", bemerkt eine Frau, ebenfalls aus dem Eberner Stadtteil, ganz sachlich: "Jetzt muss man halt sehen, was sie draus machen."

Der Anblick des veränderten Friedhofs hat manchen Albersdorfer in den letzten Tagen überrascht, auch wenn der Eingriff vor einem Jahr schon im Bauausschuss beschlossen und im Vorfeld angekündigt worden war. Aber wie stark sich das Bild verändern würde, hat dann doch überrascht.

Eine einschneidende Veränderung", bestätigt Bürgermeister Jürgen Hennemann. Bisher waren die Gräber von einer vier bis fünf Meter hohen und annähernd ebenso breiten Thujenhecke umgeben gewesen, also nach außen hin durch Grün abgeschottet. Mancher Friedhofsgänger soll sich, umringt von der mächtigen Hecke, sogar gefürchtet haben. Jetzt liegen die Grabreihen komplett frei und ungeschützt am Hang neben der Friedhofskapelle, unregelmäßig verteilt Gräber links und rechts eines Asphaltweges, der zu einem Kreuz emporführt. Auch der etwa sieben Meter hohe grüne Bogen über dem metallenen Eingangstor gleich neben der Kapelle ist verschwunden.

"Das ist schon ein paar Jahre zugegangen", sagt Werner Riegel, Albersdorfs Vertreter im Stadtrat und zugleich Dritter Bürgermeister von Ebern, zu dem Einschnitt.

Die wuchtige Hecke sei nur nach außen hin grün, im Inneren aber vertrocknet gewesen. Bauamtsleiter Martin Lang berichtet von starken Schäden im Wuchs und im Wurzelbereich: "Sie war, wenn man so will, sowieso an ihrem Lebensende angekommen."

Einstmals dreireihig angepflanzt, war die abgestorbene mittlere Thujenreihe vor Jahren schon entfernt worden, verrät Werner Riegel. Die Standhaftigkeit der Hecke hatte man damals nur mit rund 1000 Meter Draht sicherstellen können. "Wäre da jemand mit einer Drahtschere rangegangen", sagt der Ortsvertreter, "die Hecke wäre umgefallen."

Weiteres Argument für die Veränderung war der hohe Pflegeaufwand, mussten die Arbeiter des städtischen Bauhofs zum Schneiden der rund 270 Meter umfassenden Hecke doch eigens mit dem Hubsteiger anrücken. Der viele Draht erschwerte den Rückschnitt laut Jürgen Hennemanns Auskunft zusätzlich. Entscheidend aber, so Bauhofleiter Christian Raehse, war die Arbeitssicherheit.

Nun also wurde tabula rasa gemacht. Der städtische Bauhof, dessen Arbeit die Bürgermeister Riegel und Hennemann ausdrücklich loben, hat zunächst mal nackte Tatsachen geschaffen. "Mit dem Ergebnis und dem Zeitaufwand kann man durchaus zufrieden sein", teilt die Stadt mit. Rings um das verbliebene Grabfeld soll, sobald es die Witterung zulässt, eine neue Hecke gepflanzt werden; erneut Thuja, wie von den Bürgern gewünscht, aber nur noch einreihig und "nicht mehr höher als 1,50 Meter".

"Das war einfach fällig, da musste was geschehen", sagt Riegel, und wundert sich, dass jetzt hinter der Hand kritische Kommentare laut werden: "Ich kann nicht verstehen, warum man im Dorf nicht offen aufeinander zugeht." Im Vorfeld der Maßnahme hatte er noch auf einer Schrifttafel am Friedhof nach den Gestaltungswünschen der Bürger gefragt, "aber da kam nichts". Nun werde es eben drei, vier Jahre dauern, bis der Friedhof wieder eingefriedet ist.

Der Dritte Bürgermeister kündigt an, dass noch zwei Bäume gepflanzt werden, womöglich ein Urnenfeld entstehen und die unebene Teerdecke im Eingangsbereich durch Pflaster ersetzt werden soll.