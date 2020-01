Plötzlich freie Zeit - und jetzt?

An einem Nachmittag werden Anregungen für eine neue Freizeitgestaltung gegeben und wie Zeit mit neuem Leben gefüllt werden kann. Der kostenlose Workshop findet am Mittwoch, 15. Januar, von 14.30 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum, Paul-Keller-Straße 17, in Forchheim statt. Weitere Infos unter Telefon 09191/6155287. red