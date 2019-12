Plötzlich flog eine Faust

In einer Bar in der Coburger Straße kam es an Heiligabend gegen 4.25 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 33 und 21 Jahre alten Männern aus Lichtenfels. Dabei schlug der 33-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht.

Polizeibeamte nahmen den Schläger, der 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte, in Gewahrsam und brachten ihn in die Haftzelle der Lichtenfelser Inspektion. Auf dem Weg dorthin wehrte sich der stark alkoholisierte Mann heftig. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten noch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Der 33-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. pol