Plötzlich fiel auf der Straße ein Schuss

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der unteren Bachstraße zu einem lautstarken Beziehungsstreit. Im weiteren Verlauf verließ der 31-jährige Lebensgefährte die Wohnung und begab sich auf die Straße. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Schuss aus einer Schreckschusspistole, die er mit sich führte. Hinzugerufene Polizeibeamte konnte den aggressiven Mann überwältigen und festnehmen. Es wurde durch den Schuss niemand verletzt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen bzw. Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. Nr. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.