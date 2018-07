Plötzlich das Land verlassen müssen

Bittere Realität





Die Klasse 8 UEG der Rückert-Mittelschule zeigt am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr das autobiografische Stück " Auf der Flucht " in der Aula der Schule. Der Eintritt ist frei. Wie es sich wohl anfühlen mag, von heute auf morgen das Heimatland zu verlassen, auf einem Weg ins Ungewisse zu sein, das Herz voller Hoffnung, die Reise voller Gefahren?Was sich wie ein romantisches Abenteuer anhört, ist für viele junge Menschen bittere Realität geworden, so auch für den heute 17-jährigen Abdul Baseer aus Afghanistan, der im Jahr 2015 sein Heimatland verließ, eine Reise ins Ungewisse startete und heute in Coburg lebt.Das autobiografische Stück "Auf der Flucht", das die Klasse 8 UEG am kommenden Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr in der Aula der Rückert-Schule zeigt, ist in Kooperation mit dem Coburger Kinder- und Jugendtheater unter der Regie von Nicole Wehrmann entstanden. Es erzählt Abdul Baseers Geschichte.Einfühlsam wurden die verschiedenen Stationen von Afghanistan über Pakistan, den Iran, die Türkei, Serbien, Ungarn und Österreich bis hin nach Coburg in Deutschland skizziert und in kleinen, eindringlichen Szenen zusammengefasst. Oft erlebte der Jugendliche, wie Menschen es nicht schafften, weiterzukommen und auf der Strecke blieben.