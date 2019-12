Plötzlich auf der falschen Fahrspur

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch im Gemeindegebiet von Hetzles ereignet. Eine 51-jährige Mercedesfahrerin fuhr gegen 22 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Neunkirchen am Brand und Effeltrich. Aus Richtung Effeltrich kam ihr ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der auf die Fahrspur der 51-Jährigen geriet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Mercedes der 51-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900 in Verbindung zu setzen.