Plenum der Grünen von Stadt und Land

Die Grünen in Landkreis und Stadt Bamberg laden am heutigen Donnerstag zu ihrem gemeinsamen, öffentlichen Plenum mit dem Schwerpunkt "Fahrradschnellwege - die bessere Mobilitätfür Pendler" ein. Beginn ist um 18.30 Uhr im Nebenraum des Gasthofs "Zur Sonne" in Bischberg . Um 19 Uhr beginnt die Fahrt am Kanalradweg von Bischberg nach Gaustadt. Dort referieren in der Gaststätte "Kaiserdom" Christian Hader, Jonas Glüsenkamp und Gerhard Schmid zu dem Thema "Was andere Städte machen und was in und um Bamberg denkbar wäre".