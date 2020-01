Plauderstunde mit der SPD

Die Eberner SPD lädt am heutigen Samstag zur kommunalpolitischen Kaffeeplauderstunde ein. Beginn ist um 11 Uhr im Café Fuchs/Bäck Drive, Gymnasium-Straße 12 in Ebern.

Dabei besteht die Möglichkeit, mit Bürgermeister Jürgen Hennemann, den SPD-Stadträten und den Listenkandidaten ins Gespräch zu kommen. Diese Bürgersprechstunde soll in den kommenden Wochen nicht nur in den ortsansässigen Cafés, sondern auch in sozialen Einrichtungen der Stadt Ebern wie Krankenhaus, Altenheim und Sozialpsychiatrischem Zentrum stattfinden. Nächster Termin ist am Samstag, 1. Februar, im Sozialpsychiatrischen Zentrum. Die Termine werden laut Ortsvereinsvorsitzendem Ecki Roeß noch bekanntgegeben. red