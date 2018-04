Platzwunde nach Sturz

Als ein 14-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Neuen Straße in Großenseebach von einer Lücke zwischen zwei geparkten Autos aus auf die Fahrbahn fahren wollte, blieb er so unglücklich an einer Anhängerkupplung hängen, dass er stürzte und mit dem Kopf gegen die Heckscheibe eines geparkten weißen Geländewagens fiel. Das teilt die Polizei mit.

Dabei zog sich der Jugendliche eine Platzwunde und Prellungen zu. Zur ersten Versorgung der Verletzungen begab sich der 14-Jährige in das nahe Wohnanwesen der Eltern. Als er unmittelbar danach mit seiner Mutter zum Unfallort zurückkehrte, war das weiße Fahrzeug, vermutlich ein Mercedes SUV, nicht mehr vor Ort. Der Jugendliche hatte an dem Auto zuvor keinen Schaden festgestellt. pol