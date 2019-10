Die Tennisabteilung des FC Poppenroth startet am Samstag, 19. Oktober, um 14.30 Uhr an der Bushaltestelle im Dorf zur Herbstwanderung. Die Wanderung führt über Lauter nach Waldfenster und weiter durch das Oehrbachtal nach Hassenbach und zurück nach Poppenroth. Die Teilnehmer kommen ab 18 Uhr beim Griechen "Caramella" in Poppenroth zusammen. Vor der Wanderung werden am Samstag ab 10 Uhr die Plätze winterfest gemacht sek