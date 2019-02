Platz zwei und drei für Volleyballer des KZG

Über einen zweiten und einen dritten Platz bei Wettbewerben auf überörtlicher Ebene freuten sich die Volleyballer des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums.

Zum Bezirksfinale der oberfränkischen Schulen konnte Studiendirektor Tom Carl die Mannschaften des Richard-Wagner-Gymnasiums Bayreuth, des Eichendorff-Gymnasiums Bamberg, des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels und der eigenen Schule, die auch dieses Turnier ausrichtete, begrüßen.

Bereits in der ersten Begegnung mussten die KZGlerinnen gegen die haushohen Favoritinnen des Richard-Wagner-Gymnasiums antreten. Trainerin Lisa Schmidt sah dies als Vorteil, denn so konnte sich die Mannschaft an harte Aufschläge gewöhnen und die Abwehr erproben, bevor es im wichtigen Spiel gegen die Lichtenfelserinnen um einen Platz auf dem Treppchen ging. So kam es zur erwarteten Niederlage (0:2, 20:50 Punkte), die aber schnell verdaut werden musste.

Im entscheidenden Spiel gegen Lichtenfels gingen die Kaspar-Zeuß-Mädchen zu Beginn in Führung. Schnell verspielte man aber durch Eigenfehler in der Annahme den Vorsprung. Jedoch gab es bei den Gegnerinnen viele Aufschlagsfehler, so dass das Team wieder zu einer Zwei-Punkte-Führung gelangen konnte, die auch bis zum Satzende zum 25:23 Punktestand reichte.

Brenzliger wurde es im zweiten Satz: Die Gegnerinnen machten weniger Fehler und holten sich einen Vier-Punkte-Abstand. Es gelang dank gezielt gespielter Bälle und platzierter Aufschläge wieder der Ausgleich. In der Auszeit beim Spielstand von 20:20 sammelten sich die Spielerinnen nochmals, um konzentriert die nächsten Spielzüge zu gewinnen. Immer wieder wechselte die Führung, erst bei 24:24 konnten die Kaspar-Zeuß-Spielerinnen mit einem sehr guten Aufschlag und einem Eigenfehler der Gegnerinnen das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden.

Die Niederlage in der Begegnung mit den Bambergerinnen des Eichendorff-Gymnasiums war zwar ein kleiner Wehmutstropfen für den Erfolg, aber die Freude über den gewonnenen dritten Platz und damit die Bronzemedaille war riesig.

Eine völlig neuformierte Jungenmannschaft des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums nahm am Regionalentscheid in Lichtenfels teil. Im Spiel gegen das Alexandrinum Coburg hielten die Kronacher bis 14:14 hervorragend mit, dann fanden die Coburger in ihr Spiel und ließen den KZGlern keine weitere Chance. Mit 16:25 und 8:25 musste das Match verloren gegeben werden.

In der Begegnung mit dem Meranier-Gymnasium schien alles zu klappen. Die Aufschläge waren so präzise, dass die Gegner kaum ihr Spiel aufbauen konnten. Mit 25:9 ging der erste Satz an das Kaspar-Zeuß-Gymnasium. Nach einer 8:0-Führung wurden die Jungs etwas leichtsinniger, so dass nach dem Ausgleich durch die Lichtenfelser Mannschaft mit verstärkter Abwehrarbeit und besserer Annahme die Führung erneut erkämpft und nicht mehr abgegeben wurde. Der Satz endete 25:13 Punkte.

Dank dieses Sieges freuten sich die Schüler und Trainerin Lisa Schmidt über den zweiten Platz. red