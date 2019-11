Platz für zusätzliche 18 Kinder

Am Freitagvormittag war offizieller Spatenstich für den Anbau des zu klein gewordenen Kinderhauses Sankt Johannes der Täufer. Dadurch sollen 18 neue Betreuungsplätze, davon zwölf Regelplätze und sechs Krippenplätze entstehen.

Vertreter der Stadt, der Kirche, des Kinderhauses sowie der Baufirma stießen bei der Zeremonie auf eine unfallfreie Bauphase an. "Wir hoffen, dass wir im Herbst nächsten Jahres das Gebäude seiner Benutzung übergeben können", erklärte Architekt Johannes Morhard. Vergangene Woche haben die Vorarbeiten für den Neubau begonnen. Die Kinder haben dabei Logenplätze, hinter den Fensterscheiben verfolgen sie die Arbeiten im Garten.

Bürgermeister Jürgen Kohmann ging auf die Gründe für die Verzögerung des Baubeginnes ein. So mussten im Vorfeld einige Voraussetzungen geklärt werden, damit die Stadt Bauherr sein konnte. "Bei diesem Neubau handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kirchenstiftung und der Stadt. Am Kinderhausbetrieb wird sich nichts ändern, er bleibt weiterhin in der Hand der Kirche", so das Stadtoberhaupt. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf etwa 870 000 Euro. Stadtpfarrer Georg Birkel segnete das Bauvorhaben. "Wir planen hier eine eingruppige Kinderflexgruppe mit einem Gruppenraum, einem Schlafraum, einer Küche und einem Kinderbad. Dazu kommt die Garderobe für die Kinder sowie ein Leitungsbüro mit Lager- und Technikraum", erklärte Johannes Morhard. Das Gebäude entsteht im Garten des Kindergartens St. Johannes. Damit man trockenen Fußes vom Kindergarten zur Flexgruppe kommt, wird der Weg zwischen den Gebäuden mit einem Dach versehen. "Das Gebäude umfasst eine Bruttogeschossfläche von 253 Quadratmetern, eine Baumasse von 913 Kubikmetern und eine Nutzfläche von 209 Quadratmetern. Auf der Stahlbetonplatte werden die Außenwände gemauert, die nichttragenden Innenwände in Trockenbau errichtet. Das flachgeneigte Sattel- und Pultdach wird mit gedämmten Alupaneelen gedeckt, der Schallschutz wird über Schallschutzdecken gewährleistet. Große Verglasungen verbinden die Innen- mit den Außenspielflächen", erklärte der Architekt. Die Kinderhauskinder umrahmten die Feierstunde mit Liedern. gkle