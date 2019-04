Platz für neun neue Wohnhäuser

Das Gemeinderatsgremium von Stockheim befasste sich in jüngster Sitzung am Montag im Rathaus mit den Bauleitplanungen "Westlich der Sportplatzstraße" in Stockheim und der 1. Änderung im Baugebiet "Lochbach" in Burggrub.

Nach Kenntnisnahme und Würdigung der im Vorverfahren eingegangenen Stellungnahmen, welche von Norbert Köhler vom Ingenieurbüro IVS detailliert vorgetragen wurden, wurde die erneute Auslegung des Planentwurfs "Westlich der Sportplatzstraße" einstimmig beschlossen. Ebenfalls einstimmig gab es Zustimmung zur erneuten Auslegung des Planentwurfs zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Lochbach".

Ein Bürger hatte zum Baugebiet "Westlich der Sportplatzstraße" Bedenken hinsichtlich Zufahrt zu seinem landwirtschaftlich genutzten Grundstück geäußert. Laut Verwaltung und Bürgermeister wird die Zufahrt, so wie sie jetzt schon genutzt wird, aber nicht tangiert, diese führt nicht von der Sportplatzstraße zum Grundstück, sondern die Zufahrtmöglichkeit geht um das Baugebiet herum, wie sich auch aus den hohen Bordsteinen der Straße ergibt. Dennoch will man die Zufahrt nochmals prüfen.

"Westlich der Sportplatzstraße" sollen neun Wohnhäuser ohne Unterkellerung entstehen. Im Baugebiet "Lochbach" in Burggrub werden vier Bauplätze geschaffen.

Schulden wurden abgebaut

Als sehr erfreulich bezeichnete Bürgermeister Rainer Detsch (FW) das Ergebnis der Jahresrechnung 2018, welches von Kämmerin Eva Schießwohl bekanntgegeben wurde. Das Haushaltsvolumen 2018 betrug im Verwaltungshaushalt rund 8,946 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt rund 3,005 Euro und schließt somit mit einem Gesamtvolumen von rund 11,951 Millionen Euro ab. Der Haushalt ermöglichte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1,936 Millionen Euro, und andererseits konnte der Schuldenstand auf 1,838 Millionen Euro abgebaut werden; dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 371 Euro, worüber sich das Gemeindeoberhaupt besonders erfreut zeigte.

Die Vergabe von Türen und Toren am Feuerwehrhausanbau der FF Haßlach wurde auf dringliche Anordnung vom Bürgermeister vorgenommen. Damit auch die nachfolgenden Gewerke wie Heizung und Sanitär ihre Arbeiten verrichten können, sollte der Zuschlag so schnell wie möglich erfolgen. Die Auftragssumme beträgt 22 082 Euro.

Unter Sonstiges fragte Stefan Beetz (CSU) nach dem Sachstand bezüglich Stromtrassen. Der Rathauschef sagte, nach seinem neuesten Kenntnisstand habe man im Gemeindegebiet nichts zu befürchten, ein Leitungsbau durch Gemeindegebiet sei eher unwahrscheinlich. Man werde aber hellhörig sein und am Ball bleiben.

Daniel Wachter (parteilos) fragte nach, wie es mit der Betreuung von Schulkindern in den Kindergärten weitergehe. Dies sei nach einem Gespräch mit Verantwortlichen und Behörden geklärt, es werde weitergehen und ein Anbau an Kindergärten ist nicht erforderlich, informierte Bürgermeister Detsch.

Licht schadet Insekten

In der Bürgerfragestunde wies Manfred Drechsler darauf hin, dass die von der Gemeinde neuerdings installierten LED-Straßenleuchten mit viel Blaulichtanteil versehen sind, was wiederum tödlich für Insekten sei. Außerdem mahnte er das Gremium, in all seinen Beschlüssen den Klimawandel und Klimaschutz zu berücksichtigen. Der Klimawandel sei die größte Herausforderung für die Verantwortlichen in allen Bereichen, so eben auch in der Kommune.

Silvia Weißbach (CSU) brachte in dem Zusammenhang zur Sprache, dass sich Anwohner von Straßen, die mit LED- Leuchten ausgestattet wurden, über zu helles, kaltes Licht beschweren. Geschäftsleiter Rainer Förtsch sagte zu, sich um eine Nachrüstung mit Abschirmfiltern zu kümmern. Das Ratsgremium bestätigte den in einer Dienstversammlung der Feuerwehr Wolfersdorf gewählten Kommandanten Heiko Kaiser und seinen Stellvertreter Dieter Seedtke. eh