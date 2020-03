Platz für Häuslebauer "An der Schule"

"Es ist alles da, was man von einem modernen Baugebiet erwarten kann und die Lage ist top", sagte Martin Lang vom Bauamt Ebern am Donnerstag beim symbolischen Spatenstich für das Baugebiet "An der Schule" in Pfarrweisach. Rund 20 Jahre lang hatte der Bebauungsplan in der Schublade geschlummert - jetzt war er wieder ausgepackt worden. Die Arbeiten werden von den Firmen Newo-Bau (Theres) und Richard Schulz (Neuburg an der Donau) ausgeführt.

Die Lage des Baugebietes lobte auch Bürgermeister Ralf Nowak (ULB) als "malerisch schön, inmitten des Burgenwinkels mit bester Aussicht zu den Burgruinen". Er wünschte, dass hier junge Familien eine neue Heimat finden und sich wohl fühlen werden. In den vergangenen ein, zwei Jahren sei die Nachfrage nach Bauplätzen enorm gestiegen, so dass die vorhandenen Plätze schnell weg waren und die Gemeinde ebenso schnell handeln musste.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein, so dass ab Herbst die ersten Häuser entstehen können. Schon jetzt, so Lang, könnten Bauwerber in der Bauverwaltung in Ebern vorstellig werden.

Felsiger Grund

Einen Wermutstropfen gibt es: Das Baugebiet liegt auf felsigem Grund. Ab einer Tiefe von einem Meter bis 1,80 Meter stößt man auf Fels, so dass es aufwendig wird, Häuser mit Keller herzustellen. Insgesamt werden 48 Bauplätze in vier Bauabschnitten erschlossen, im ersten Abschnitt sind es 13. alc