Platz für 800 Gäste und mehr

Die Frankenfarm Himmelkron ist weiterhin auf Erfolgskurs. Das wurde am Montagabend mit der offiziellen Einweihung der "Frankenfarm Event Arena" in der früheren Diskothek "Halifax" deutlich. Der Gastro-Betrieb "Frankenfarm" hat dort die Möglichkeit, Großveranstaltungen mit bis zu 800 und mehr Personen durchzuführen. Mehr als eine Million Euro wurden investiert. Geschäftsführer Jürgen Stübinger ist es mit seinem Team gelungen, eine einladende Location zu schaffen, die in der Region wohl einmalig sein dürfte.

130 Angestellte

Die "Event Arena" bezeichnete Frankenfarm-Vorstand Hermann Mohr als einen weiteren Schritt in der Unternehmensentwicklung. Die Frankenfarm beschäftige derzeit 130 Angestellte und 20 Aushilfen. Man werde alles dafür tun, die steigende Nachfrage zu befriedigen. Die Anzahl der Buchungen für die "Event Arena" zeige bereits jetzt, dass der Bedarf für eine derartige Veranstaltungsstätte vorhanden ist.

Mohr verwies in seiner Eigenschaft als Vorstand der neu gegründeten Frankenfarm-Unternehmensgruppe darauf, dass der Zusammenschluss von zehn Landwirten aus der Region vor nunmehr knapp 25 Jahren ins Leben gerufen wurde: "Wir waren damals schon stolz auf das Erreichte, nach Jahren der Diskussion und nach Jahren der Abwägung und dann die Entscheidung." Das Modell der Frankenfarm wurde, wie Mohr betonte, an zwei, drei Orten nachgemacht, aber nur in Augsburg und Himmelkron laufe es erfolgreich.

Unter den vielen Gästen hieß Mohr besonders Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) mit seinem Stellvertreter Harald Peetz (CSU), den Gemeinderat sowie Landrat Klaus Peter Söllner (FW) willkommen. An die Adresse der Gemeinde Himmelkron sagte Mohr: "Wir bedanken uns für die Unterstützung und das Miteinander, das wir immer gepflegt haben. Auch wenn es um manch problematische Dinge ging, haben wir immer eine Lösung gefunden. Die Frankenfarm ist auch der Botschafter der Gemeinde Himmelkron."

Nicht ohne Stolz verwies Hermann Mohr auf das gemeinsam Erreichte und die Leistungsfähigkeit der Frankenfarm: "Uns ist es eine Herzensangelegenheit, unsere Gäste mit zauberhaften Gerichten zu verwöhnen. Aber auch Qualität hat ihren Preis, und der Erfolg muss täglich neu erarbeitet werden, in allen Abteilungen, ob in Himmelkron, Bayreuth oder in Kulmbach." Dass das alles so reibungslos funktioniert, liege nach den Worten von Hermann Mohr auch am Zusammenhalt der Farmer und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der "Event Arena" werde ein "Rundum-Sorglos-Paket" zu vernünftigen Preisen geboten. Hermann Mohr würdigte abschließend besonders den Einsatz von Geschäftsführer Jürgen Stübinger, dessen Schwester Sonja und deren Lebenspartner, der sich um das Catering kümmert, sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bürgermeister Gerhard Schneider sagte: "Ihr seid ein Aushängeschild und Botschafter unserer Gemeinde. Die Frankenfarm setzt hier neue Maßstäbe. Ihre Entwicklung ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte, und sie ist auch im Lebensmittelbereich in unserem Landkreis nicht mehr wegzudenken." Der Umsatz der Frankenfarm liege mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich, die Hofläden würden täglich von 2500 Kunden besucht und im Stammhaus gingen täglich mindestens 1000 Essen aus der Küche, am Wochenende doppelt so viele. Auch im Catering mit 100 000 versorgten Personen im Jahr setze die Frankenfarm deutschlandweit Maßstäbe.

Oft kopiert, nie erreicht

Landrat Klaus Peter Söllner bezeichnete die Gründung der Frankenfarm vor 24 Jahren als überragende Idee: "Das war etwas ganz Neues und ihr seid kopiert worden, aber den Erfolg, den die Frankenfarm generiert hat, den hat niemand erreicht. Es gab am Anfang auch Zweifler und ein paar Neider, aber ihr habt euch mit einem hervorragenden Konzept durchgesetzt. Die Zahlen sprechen für sich."