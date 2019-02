Platz 3 für Sticker beim Hyrox in Nürnberg

Sebastian Sticker vom ASC Kronach-Frankenwald ist zum ersten Mal beim Hyrox Nürnberg und auf Platz 3 in seiner Altersklasse gelandet . Hyrox verbindet als erste Sportart drei verschiedene Trainingsmethoden in einer einzigartigen Veranstaltung: Es ist eine Kombination aus funktionellem Krafttraining, hochintensivem Intervalltraining und klassischem Ausdauersport. In einem Wettkampf gilt es, achtmal 1000 Meter Laufen und dazwischen acht harte Kraftübungen zu absolvieren.

Für den Ausdauersportler vom ASC Kronach-Frankenwald, der sowohl ein sehr guter Läufer ist als auch viel Zeit im Fitnessstudio bei Crossfitübungen verbringt, eine perfekte Kombination. Kein Wunder, dass er auf Anhieb Platz 13 in der Gesamtwertung und Platz 3 in seiner Altersklasse belegte. Diese Art des Wettkampfes soll nicht seine letzte gewesen sein.

Die Kraftübungen bestanden aus: 1000 Meter Ski-Ergometer, zweimal 25 Meter Sled Push (einen Schlitten mit 125 Kilogramm schieben), zweimal 25 Meter Sled Pull (einen Schlitten mit 75 Kilogramm ziehen), 80 Meter Burpee Broad Jump (eine Kombination aus Liegestütze und Strecksprung), 1000 Meter Ruder-Ergometer, 200 Meter Kettle Bells Farmers Carry (mit jeweils einem zwölf Kilogramm schwerem Gewicht in jeder Hand), 100 Meter Sandbag Lunges (ein 20 Kilogramm schwerer Sandsack auf den Schultern) und 100-mal Wall Balls (einen 6,35 Kilogramm schwerer Medizinball 100-mal an die Wand werfen mit einer Wurfhöhe von drei Metern). red