Platz 10 in ganz Bayern

Laura Weiß aus Heuchelheim hat ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten (Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung) in der Schlüsselfelder Stadtverwaltung mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen. Wie die Stadt mitteilt, hat Laura Weiß die Prüfung der Bayerischen Verwaltungsschule mit der Gesamtprüfungsnote 1,4 bestanden und dabei unter 864 Prüflingen in Bayern Platz 10 erreicht. Für die ausgezeichneten Leistungen in der Berufsschule (Note 1,1) spricht die Regierung von Oberfranken in der von Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz unterzeichneten Urkunde ihre Anerkennung aus. Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) gratulierte Laura Weiß in der letzten Stadtratssitzung und überreichte Zeugnisse, Geschenk und Blumenstrauß. red