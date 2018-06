Platz 1 für "Frieda" in der Königsdisziplin

red



An der diesjährigen Landesmeisterschaft IPO in Deggendorf beteiligten sich acht Hundeführer aus Bayern, darunter Manuela Werner aus Poxdorf . Die IPO-Prüfung ist die Königsdisziplin im Hundesport und wird in drei Sparten - der Fährtenarbeit, der Unterordnung und dem Schutzdienst - ausgeführt.Leistungsrichter Wolfgang Dill aus Stade bescheinigte den Teilnehmern tollen Hundesport mit anschaulichen Leistungen. Manuela Werner mit ihrer Hovawarthündin "Frieda vom Himmelgarten" war zur Internationalen Prüfungsordnung 1 als jüngste Teilnehmerin angetreten und erreichte 258 von 300 möglichen Punkten. Mit 21 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte Anita Köberl konnte sie sich den Titel "Landesmeisterin 2018" sichern.Trainiert wird mehrmals in der Woche auf dem Hundeplatz der Hundefreunde Hausen sowie auf dem Übungsplatz in Deggendorf. Bereits zweimal konnte Manuela Werner schon mit Vorgängerhündin "Dorle vom Himmelgarten" auf der Deutschen Meisterschaft starten.