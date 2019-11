Platter Vorderreifen verhindert Unfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 18.30 Uhr , wie eine VW-Fahrerin in der John-Weberpals-Straße gegen einen geparkten Honda fuhr und anschließend davonfahren wollte. Lediglich ihr platter Vorderreifen hinderte sie an einer Unfallflucht. Die Polizei ergründete schnell die versuchte Flucht: Den Beamten stieg deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 2,08 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels durchgeführt und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden. Die 65-Jährige erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. pol