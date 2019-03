Plastikmüll illegal abgelagert

Irgendein Umweltfrevler legte am Straßenrand der Staatsstraße 2288 Müll ab, dieser wurde am Sonntag gefunden. Es handelt sich dabei um einen Fahrzeugreifen, zwei Plastikeimer und anderen Müll aus Plastik. Die Straßenmeisterei wurde zum Abtransport des illegalen Abfalls verständigt. Die Polizei fragt in ihrem Bericht: Wer hat den Vorfall gesehen und kann Hinweise auf den Verursacher geben? pol