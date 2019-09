Das Thema "plastikfreies Bamberg" beschäftigt den Stadtrat bei seiner öffentlichen Sitzung am kommenden Mittwoch ab 16 Uhr im Spiegelsaal der Harmonie. Daneben befassen sich die Räte unter anderem mit dem Erlass einer Geschäftsordnung für das Ombudsteam der Stadt Bamberg, dem Quartierskonzept "Fördernetzwerk Stadteilbüros Bamberg" und dem Sanierungsobjekt Obere Sandstraße 20. Bereits am Dienstag findet laut städtischer Pressestelle die erste Sitzung des Finanzsenates nach der Sommerpause statt - ab 16 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die aktuelle Haushaltslage der Stadt Bamberg, das Förderprojekt zur Sanierung des Fuchs-Park-Stadions sowie die Sanierung des ehemaligen 08-Platzes im Volkspark. Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen auf www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender. red