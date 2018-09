Plastik verschmort auf dem Herd

Ein Bewohner des Anwesens Walter-Flex-Straße 9 in Bubenreuth hat am Mittwoch beim Verlassen der Wohnung vergessen, die Elektroherdplatte auszuschalten. Dabei erklang über eine Stunde der Rauchmelder. Als Brandgeruch hinzukam, wurde die Polizei und Feuerwehr verständigt. Es stellte sich heraus, dass in einem Topf Sauger von Babyflaschen ausgekocht wurden, da das Wasser aber bereits verdampft war, verschmorten die Sauger im Topf. Es gab weder Brand noch Verletzte, nur beißenden Geruch verschmorten Plastiks. Verletzt wurde niemand. Den Wohnungseigentümer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.