Planverein löst sich auf

Der Planverein Rannungen 2010 stellt am Samstag, 30. November, gegen 14.30 Uhr zum letzten Mal den Christbaum auf dem Dorfplatz (gegenüber dem Gasthof Herbig) auf. Danach wird der Verein satzungsgemäß aufgelöst. Ein Großteil des Geldes, das sich noch auf dem Konto befindet, wird gespendet, und zwar an den Kindergarten Rannungen, die Feuerwehr Rannungen, den TSV Rannungen und den Musikverein Rannungen. Der Rest wird für ein Abschlussessen verwendet. Geplant ist eine Scheckübergabe im Anschluss an das Christbaumaufstellen. sek