Die Planungen für das Gelände der ehemaligen Lagarde-Kaserne gehen in die entscheidende Phase, und die Stadtratsfraktion Grünes Bamberg lädt deshalb interessierte Bürger zu einer Planungswerkstatt ein - am Samstag, 5. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Gemeindesaal von St. Heinrich in der Kloster-Banz-Straße. Die Grünen wollen auch Anregungen der Bürger sammeln. red