Planungsstand zur Tank- und Rastanlage

Der Marktgemeinderat Eggolsheim hält am Dienstag, 25. September, eine weitere Sitzung um 18 Uhr im Rathaus. Zu den Tagesordnungspunkten zählen die Vorstellung des neuen Schulleiters Alexander Pfister der Grund- und Mittelschule Eggolsheim, der Planungsstand zum Neubau einer Tank- und Rastanlage "Regnitztal" an der A 73 und die Schaffung von Urnenbestattungsmöglichkeiten auf dem Friedhof Eggolsheim. Des Weiteren beschäftigt sich das Gremium der Förderinitiative zur Belebung von Ortskernen "Innen statt Außen" durch die Regierung von Oberfranken, mit einem Antrag auf Abriss und Neubau eines Lidl-Marktes mit Fachmarkt in Neuses, mit der Neugestaltung des Spielplatzes Bammersdorf und mit der Nutzungsvereinbarung für den Dorftreff "Faulenzer" in Eggolsheim. red