Ein Projekt der vertiefenden städtebaulichen Rahmenplanung für Lauenstein ist die Errichtung einer Parkscheune im Bereich Orlamünder Straße 22/Hermann-Wilhelm-Straße 2. Mit der Planung wurde das Architekturbüro Müller, Kronach beauftragt. Die Stadt Ludwigsstadt lädt ein zum Planungsauftakt Parkscheune Lauenstein am morgigen Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr in die Gaststätte "Springelhof". Die Veranstaltung richtet sich vor allem an potenzielle Nutzer und Anlieger der künftigen Parkscheune, sowie Interessierte. Bei dem Termin sollen der Stellplatzbedarf und die Anforderungen an die Parkscheune weiter konkretisiert werden um daraus eine Vorplanung entwickeln zu können. red