Planungen für Friedhof in Gaiganz

Am Montag, 2. Juli, um 19 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses Effeltrich eine Sitzung des Gemeinderates statt. Unter anderem wird hier der Vorabzug zur Zufahrt zum Parkplatz der Versammlungsstätte und die Planung für den Friedhof in Gaiganz vorgestellt. Weiter beschäftigen sich die Mitglieder mit dem Straßenbenutzungsvertrag für Leitungen der öffentlichen Versorgung in gemeindlichen Straßen und Wegen zwischen der Gemeinde Effeltrich und der Bayernwerk Netz GmbH über die Benutzung von Straßeneigentum zum Bau und zum Betrieb von 20 kv Leitungen. red