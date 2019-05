Planung zum Jubiläum

Im Jahr 770 wurde Münnerstadt das erste Mal urkundlich erwähnt. Aus diesem Grund möchte die Stadt mit den Vereinen, Schulen und Initiativen und mit Gästen aus Nah und Fern feiern und das facettenreiche Leben in Münnerstadt präsentieren. In dieser Hinsicht hat sich die Arbeitsgruppe "Stadtjubiläum 2020" bereits Gedanken über Feste, Konzerte, Märkte, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen und Aktionen gemacht. Wer Ideen hat, mit welchen Aktionen das Jubiläum begangen werden kann und zum Gelingen des Festjahres beitragen möchte, kann sich in der Stadtverwaltung melden. Die Stadt möchte alle Ideen sammeln, bei der Umsetzung mitwirken und die terminliche Koordinierung übernehmen. Das öffentliche Info-Treffen findet am Mittwoch, 5. Juni, in der Alten Aula am Stenayer Platz statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek