Am Sonntag, 21. Juli, startet um 14 Uhr das Open Air von "1000 Herzen" auf der Seebühne. Zur Planung gibt es am Mittwoch, 5. Juni, ab 19.30 Uhr im Café Seebühne eine Besprechung. Um 19 Uhr treffen sich alle Akteure auf der Seebühne zum Foto-Shooting, möglichst in den Original-Auftrittskostümen. red