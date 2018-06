Planmäßige Waldpflege für Waldbesitzer

red



Die Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein (WBV) und die Forstverwaltung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg/Lichtenfels laden am Freitag, 22. Juni, zu einer Infoveranstaltung für Waldbesitzer ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Waldstadion in Weismain . Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Um Anmeldung unter Telefon 09571/9237-0 oder an birgit.mueller@aelf-co.bayern.de wird gebeten.