Planer schlagen gastronomische Nutzung des Bahnhofs vor

Einen Zwischenstandsbericht zur Planung des Areals Bahnhof einschließlich dem früheren Jägergrundstück gab Evi Mohr vom Büro des Sanierungsbeauftragten "Schlicht Lamprecht Architekten" den Stadträten.

Auf dem früheren Jäger-Grundstück (BayWa) sollen Parkplätze im Zusammenhang mit dem Neubau des Berufsbildungszentrums entstehen, der über eine Treppe fußläufig angebunden wird. Zuletzt ist eine Bestandsaufnahme im hinteren Teil des Areals erfolgt, der wegen starken Bewuchses zunächst nicht besichtigt werden konnte. Bei dem ehemaligen BayWa-Gelände handele es sich momentan um eine Brachfläche mitten in der Stadt. Abgeklärt werden müssen mit der Deutschen Bahn noch die Abstandsflächen, so Evi Mohr.

Zum Bahnhofsgebäude selbst, das sich im Eigentum der Stadt befindet, sagte sie, dass dazu die vorbereitenden Untersuchungen laufen. Bei den Überlegungen, was man dort machen könnte, hat sie mit einbezogen, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Schönborn-Gymnasiums am Bahnhof vorbei zum Nettomarkt laufen. Deshalb hält sie eine gastronomische Nutzung oder einen Bäcker im Bahnhof für sinnvoll. Es gelinge ohnehin nicht, die Schüler des Gymnasiums in die Innenstadt zu bringen.

Ein gastronomische Nutzung könne beispielsweise durch einen aufgestellten Speisewagen noch attraktiver gestaltet werden. Stefan Schlicht nannte ein Beispiel, wo so etwas seit 30 Jahren hervorragend funktioniere.

Die in Erwägung gezogene Verlegung der Bushaltestelle in den hinteren Teil des Bahnhofsareals wird sich schwierig gestalten, weil die Wendemöglichkeiten beschränkt sind. Die momentane Bushaltestelle sei nicht optimal, weil die Busse mitten auf der Straße halten, bemängelte Rosina Eckert (Forum aktiv). Dieter Petsch (Forum aktiv) lobte die vorgelegte Planung, für Fußgänger sei die Anbindung derzeit noch nicht optimal, weil viele die Entlastungsstraße an der Einmündung der Reichenbacher Straße queren, wo es keine Ampel gibt.

Michael Kastl (CSU) sah bestätigt, wie wichtig eine langfristige Planung sei, damit die Vorhaben nach und nach umgesetzt werden können.