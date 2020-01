Zum Motto "Einkaufsfalle Supermarkt - Tücken der Werbung" lud die CSU in Obertheres zum Vortrag der Hanns-Seidel-Stiftung ein.

Gabriele Semmler von der Verbraucherzentrale in Bayern sensibilisierte die Besucher für die Feinheiten der Lebensmittelkennzeichnung und der irreführenden Werbung, wie der Ortsverband mitteilte. Was versteckt sich hinter der Zutat Aroma? Ist natürliches Vanillearoma, natürliches Aroma und Vanillearoma dasselbe? Was ist der Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum? Wer kennt sich im Saftladen zwischen Fruchtsaft, Fruchtnektar und Fruchtsaftgetränk aus? Dies waren einige der Themen, die die Fachfrau von der Verbraucherzen-trale mit Beispielen und Anschauungsmaterialien beleuchtete. Und Gabriele Semmlers Fazit lautete: "Planen Sie Ihren Einkauf und lassen Sie sich nicht von Werbung zum Kauf animieren. Nur so können wir die Lebensmittelverschwendung von aktuell 43 Kilogramm pro Person und Jahr reduzieren und Ressourcen schützen." red