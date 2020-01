Plakatständer in Neunkirchen beschädigt

In der Von-Pechmann-Straße in Neunkirchen am Brand ist der hölzerne Standfuß eines Plakatständers offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 30 Euro. Die Beschädigung wurde in der Zeit von Freitag- bis Samstagnachmittag verursacht. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900.