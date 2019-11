Plakate an Entlastungsstraße sind genehmigt

Da staunte André Keßler nicht schlecht: Der Veranstalter in der Rhön-Festhalle Stangenroth las mit Staunen in der Zeitung, dass im Münnerstädter Stadtrat über "wildes Plakatieren" vor allem an der Entlastungsstraße diskutiert wurde, weshalb eine Plakatierverordnung angedacht ist. "Die Plakate sind von der Stadtverwaltung genehmigt und ich habe dafür auch bezahlt", sagt André Keßler.

Seit ungefähr zehn Jahren laufe das nun schon so. Für die jeweilige Veranstaltungen stellt er einen Antrag bei der Stadtverwaltung und stellt dann die entsprechenden Plakate auf. Drei Plakate hat er aufgestellt, so wie es genehmigt wurde. "Wenn das nicht mehr gewünscht wird, halten wir uns daran", betont er.

Nicht an Straßenlampen

Die Stadtverwaltung habe darum gebeten, die Plakate nicht an Straßenlampen anzubringen, was wesentlich einfacher wäre, sagt der Veranstalter. Deshalb sind nun Ständer aufgestellt worden. Dass er nun in Zusammenhang mit "wilden Plakatieren" gebracht wurde, gefällt ihm natürlich nicht. Wie in anderen Gemeinden auch, habe er sich von der Stadt Münnerstadt immer eine kostenpflichtige Genehmigung geholt.

Bürgermeister Helmut Blank (CSU) verweist darauf, dass die meisten Veranstalter ihre Plakate ordentlich anmelden und dafür auch bezahlen, so wie beim Beispiel Rhön-Festhalle Stangenroth. Es gebe aber leider auch andere. Um Ordnung in die ganze Angelegenheit zu bekommen, sei die Plakatierverordnung angedacht, so das Stadtoberhaupt.