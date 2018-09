Plakat-Dieb geht um

Die Vorbereitungen der Trebgaster Wasserwacht für die Saisonabschlussfeier am kommenden Samstag laufen planmäßig. Trotzdem ist Nadine Kolb, die Vorsitzende der Ortsgruppe, etwas "angefressen". Was ist passiert?

"Unser Zweiter Vorsitzender Markus Hübner hatte im Vorfeld am Bootshaus, an der VR-Bank, am Bushalteplatz, an den Ortsausgängen in der Bayreuther und in der Berliner Straße Plakate aufgehängt, die auf diese Veranstaltung hinweisen. Kurz vor der Kirchweih haben wir festgestellt, dass jemand alle Plakate entfernt hatte."

Kolb wundert sich, dass Plakate, die auf Veranstaltungen zum gleichen Zeitpunkt in umliegenden Gemeinden hinweisen, hängen blieben. Sie findet es schade, "denn im öffentlichen Bereich sollte jedem das Recht zugestanden werden, für seine Veranstaltung zu werben."

Diersch vermutet gezielte Aktion

Auch Bürgermeister Werner Diersch hält dieses etwas seltsame Verhalten für bedauerlich. "Es kommt - besonders bei bevorstehenden Wahlen - immer mal vor, dass ein Plakat abgerissen wird. Aber alle zusammen, das deutet eigentlich auf eine gezielte Aktion hin. Da hat sich jemand schon Arbeit gemacht, denn er muss ja gewusst haben, wo die Plakate hängen."

Inzwischen wurden die Hinweise wieder angebracht. Die Veranstalter hoffen, dass sie dieses Mal auch hängenbleiben und möglichst viele Besucher zu ihrer "Hüttengaudi" am Trebgaster Badesee kommen.