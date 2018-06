Plätze mit Blick in die Natur

Kirche für Hochzeiten



"Rindhof - Cafe und Restaurant" nennt sich die öffentliche Lokalität in der Nähe von Maria Bildhausen , die seit kurzem wieder geöffnet ist. Das Restaurant wird nun vom Golfclub Maria Bildhausen in Eigenregie mit angestelltem Küchen- und Servicepersonal betrieben.Die in den letzten beiden Jahren komplett sanierte und neu gestaltete Lokalität besteht aus einem Gastraum mit rund 70 Plätzen, einem Wintergarten mit 60 und einer großen, teilweise überdachten Terrasse mit weiteren rund 100 Plätzen mit Blick in die Natur. Dezente Grüntöne der Polsterung, attraktive Wandgestaltung, moderne Leuchtkörper und viel Helligkeit verleihen dem Gastraum Atmosphäre. Einen besonderen Ausblick bieten der Wintergarten und die großzügige Terrasse, wo der Gast in absoluter Ruhe die Natur genießen kann."Die Zutaten für unsere frisch zubereiteten Speisen kommen überwiegend aus der Region, auch die Getränke", sagt Volker Mauer, der das Restaurant leitet.Die Speisekarte bietet neben fränkischen Spezialitäten saisonal bedingte Speisen, sowie wechselnde Tagesgerichte, außerdem hausgemachte Kuchen. Auf Bestellung werden auch spezielle Gerichte zubereitet. "Da sind wir flexibel", sagt Mauer.Größere Gruppen werden nach Voranmeldung bedient und auch Familienfeiern können ausgerichtet werden.Übernachtungsmöglichkeiten gibt es derzeit im kleinen, bis Ende 2018 im erweiterten Umfang. Und einen ganz besonderen Trumpf hat das Restaurant im Ärmel. Nur wenige Schritte entfernt steht eine komplett eingerichtete Kirche mit rund 100 Sitzplätzen, die beispielsweise für Hochzeiten oder Taufen prädestiniert ist und kostenlos zur Verfügung gestellt wird.Auch Führungen zur Geschichte und Gegenwart des Rindhofs und Golfplatzes können vereinbart werden. Das Restaurant (mit behindertengerechter Toilette), inmitten des Golfplatzes gelegen, ist zu Fuß oder mit dem Fahrzeug sehr gut zu erreichen und kann auch Ausgangspunkt für unterschiedliche Erkundungen in die absolut ruhige Umgebung genutzt werden. "Diese Lokalität ist ein ganz besonderer Fleckchen Erde", sagt ein Gast, der am Rindhof häufig die Ruhe und den Ausblick genießt.