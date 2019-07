Der nächste Flohmarkt der HaKaGe in Hammelburg findet am Samstag, 6. Juli, auf dem Viehmarkt statt. Platzzuteilung und Aufbau ist ab 7 Uhr. Plätze können bis Freitag unter Tel. 0171/ 107 92 91(ab 18.30 Uhr) oder per E-Mail an flohmarkt@hakage.de reserviert werden. Es sind auch schon Reservierungen für den Flohmarkt nächsten Monat möglich. sek