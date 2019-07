Für die Studienfahrt nach Berlin zum Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn (CSU) sind noch Restplätze frei. Vom 31. Juli bis 2. August kann dabei nicht nur bei der Besichtigung des Plenarsaals im Reichstag Berliner Luft geschnuppert werden. Kurzentschlossene können sich an das Bürgerbüro in der Luitpoldstraße 55, Telefon 0951/28264, oder per E-Mail an bamberg@csu-bayern.de wenden. red