Plätze frei für Liedertafelfahrt

Die Liedertafel Münnerstadt unternimmt am Sonntag, 23. September, ihren Jahresausflug nach Weikersheim mit Besichtigung des Barockgartens und einer Führung durch das Schloss. Zweites Ziel ist Bad Mergentheim mit dem Deutschordensmuseum im Schloss. Der Tag klingt aus in einem Weinhaus in Sommerach. Für Interessenten sind noch genügend Plätze frei. Anmeldungen und Unterlagen bei Stefans Haarschmiede unter Tel.: 09733/1204. red