Plätze frei bei der VHS

Für nachfolgende Veranstaltungen der VHS im laufenden Herbst/Wintersemester ist die Anmeldung noch möglich: Montag 4. Februar: 18.30 Uhr Tiefenentspannung mit Klangschalen; Donnerstag 7. Februar: 16.30 Uhr, Marburger Konzentrationstraining für Schüler der 1. bis 4. Klasse; Donnerstag, 21. Februar: 19 Uhr, Die Fünf "Tibeter" - Wünschen Sie sich neue Energie und Kraft?

Am 11. März beginnt das Frühjahr/Sommersemester. Anmeldung über das Internet sind unter www.vhs-kulmbach.de möglich, per Mail an vhs@stadt-kulmbach.de, per Post oder in der VHS direkt. Für weitere Infos steht das Sekretariat der VHS unter der Rufnummer 09221/940269 zur Verfügung. red