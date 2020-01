Plätze: Die Bürger sollen mitreden

Die Gemeinde lädt am Mittwoch, 8. Januar, zu einem Bürgerworkshop ein, in dem es um die Gestaltung der Mainleuser Plätze geht. Beginn ist um 18 Uhr in der Schulaula.

Zur Gestaltung des Konrad-Popp-Platzes und des Fritz-Hornschuch-Platzes hat der Markt Mainleus einen Wettbewerb ausgelobt. Vier Landschaftsarchitekturbüros werden Entwürfe entwickeln, aus denen eine Jury am Mittwoch, 19. Februar, einen Gewinner küren wird. Teil des Wettbewerbsverfahrens ist der Bürgerworkshop, zu dem alle Bürger des Marktes Mainleus eingeladen sind. Die Wünsche der Teilnehmer sollen in die Entwürfe der beiden Plätze einfließen. In verschiedenen Themengruppen soll es um Mobilität, Gestaltung oder Grün gehen. Im abschließenden Plenum werden die gesammelten Ergebnisse vorgestellt und in großer Runde diskutiert und gegebenenfalls ergänzt. red