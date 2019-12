Plätzchen und Politik beim Infostand

Die Forchheimer Grünen werden auch am dritten Adventssamstag in der Fußgängerzone auf Höhe der "Porta Vorchheimenis" allen Bürgern für Fragen und Anregungen zur Forchheimer Kommunalpolitik zur Verfügung stehen. Bei Plätzchen und Punsch laden die Forchheimer Grüne Liste (FGL), Stadträte und ihre OB-Kandidatin Annette Prechtel am 14. Dezember, von 10 bis 13 Uhr zum Infostand. red