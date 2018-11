Plätzchen, Deko, Socken und viel mehr

Am Samstag, 24. November, findet von 10 bis 17 Uhr der alljährliche Weihnachtsbasar der Gemeinschaft in der Kirche, Weltrichstraße 1, statt. Angeboten werden neben hausgemachten Plätzchen und anderen Leckereien auch Adventsfloristik in vielen Variationen, handgefertigte Socken, Weihnachtsdekoration und vieles mehr, einfach alles, was die Weihnachtszeit verschönert. Außerdem gibt es wieder Kaffee und hausgemachte Kuchen und Torten. Interessierte sind herzlich willkommen. red