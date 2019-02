Pläne schmieden für die Kirchweih

Am kommenden Donnerstag, 21. Februar, trifft sich der Arbeitskreis Kirchweih des Markts Weisendorf zu einer Sitzung im Rathaus. Themen der öffentlichen Tagung sind der Ablauf und die Gestaltung der Kirchweih 2019. Im Anschluss an diese öffentliche Sitzung können von den Bürgern Anfragen an den Weisendorfer Bürgermeister Hinrich Süß sowie auch an den Arbeitskreis Kirchweih gestellt werden. red