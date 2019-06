Pläne im Gemeinderat

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach findet am Donnerstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus in Pfarrweisach statt.

Dabei nehmen die Räte Stellung im Rahmen der Behördenbeteiligung zur Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Eyrichshof" der Stadt Ebern sowie zu der Bebauungsplanänderung "Heiliggrund II" der Stadt Seßlach. Weitere Punkte sind die Notversorgung und die Mischwasserberechnungen der Quelle in Junkers-dorf im Zuge der Wasserversorgung für Pfarrweisach, die Gebührensatzung der städtischen Kindertageseinrichtungen und die Vergabe von Ingenieurleistungen (Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Pfarrweisach, Bebauungsplan "An der Kreisstraße HAS 46", Bebauungsplan "Eberner Höhe"). Des Weiteren geht es um einen Antrag der Jagdgenossenschaft Pfarrweisach-Rabelsdorf auf Gewährung eines Zuschusses für Wegeunterhalt 2018 und 2019. red