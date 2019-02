Pläne für trockengelegte Weiher

Die beiden trockengelegten Weiher in Erlau auf dem Kießling-Gelände sollen als Regenrückhaltebecken umgebaut werden. Der erste Weiher soll als Rückhaltebecken für das dortige Baugebiet dienen, der zweite Weiher in nördlicher Richtung als Rückhalt für das Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen. Die gesamte Baumaßnahme ist sowohl im Rahmen der Dorferneuerung als auch durch das Wasserwirtschaftsamt förderfähig. Für die Planung der Maßnahme wurden bereits Angebote von Ingenieurbüros eingeholt, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Walsdorf.

Bauantrag genehmigt

Die Vertagung des Bauantrages auf eine Nutzungsänderung eines Kellers in Wohnräume im Bebauungsplan "Unterer Baumgarten II" wurde nach längerer Diskussion mit einer Gegenstimme genehmigt, nachdem das Landratsamt Bamberg bei einem Ortstermin alle vorhanden Anbauten auf dem Grundstück begutachtet hatte und dem Antragsteller eine Frist gesetzt hat, alle erforderlichen Bauanträge hierfür bei der Gemeinde einzureichen um wieder rechtmäßige Zustände herzustellen. Alle anderen vorliegenden Bauanträge wurden einstimmig genehmigt.

Gemeinderätin Gabriele Baureis (Freie Liste) fragte an, ob für den Umwelttag 2019 am Samstag, 6. April, bereits Aktionen vonseiten der Gemeinde geplant seien, und bittet diese auch rechtzeitig im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. Der Ausschuss für Umwelt, kulturelle und soziale Angelegenheiten sollte bei der Planung und Gestaltung des Umwelttages eingebunden werden.

Gemäß dem Beschluss aus der vorangegangenen Gemeinderatssitzung wird das Mitteilungsblatt der Gemeinde Walsdorf ab Mai 2019 vom Verlag Linus Wittich gestaltet, gedruckt und verteilt. Das neue Erscheinungsbild des Mitteilungsblattes wird sich an dem der Gemeindebroschüre orientieren. Zukünftig wird das Mitteilungsblatt am letzten Donnerstag des Vormonats, erstmalig am 25. April, erscheinen und soll ausgetragen werden. Hierfür wird der Verlag in den nächsten Wochen Verteiler suchen. Die Vereine erhalten einen Online-Zugang für das Bereitstellen von Berichten und Bildern, damit werden auch die neuen datenschutz- und urheberrechtlichen Vorgaben erfüllt.

Erster Bürgermeister Heinrich Faatz (CSU) teilte mit, dass zum Abschluss des Flurordnungs-verfahrens Walsdorf/Erlau ein Gedenkstein übergeben und geweiht wird. Die Abschlussveranstaltung am Sonntag, 19. Mai, beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst, anschließend wird der Gedenkstein übergeben. Die Ortsvereine werden für die Bewirtung der Gäste sorgen.