Pläne für neue Modellbauprojekte im alten Stellwerk

Die Eisenbahnfreunde Lichtenfels e. V. bestätigten in ihrer Jahreshauptversammlung den amtierenden Vorstand und wählten einen neuen Schriftführer. Das Programm für 2019 ist umfangreich und vielseitig.

In seinem Rückblick erinnerte Vorsitzender Werner Keidel vor 19 Mitgliedern an zahlreiche Vereinsausflüge, erfolgreiche Modellbauprojekte und Feierlichkeiten. Er dankte allen Mitgliedern für ihren Einsatz um das Vereinsheim sowie an den Ausstellungstagen und ermutigte dazu, auch weiterhin geschlossen in die Zukunft zu gehen. Bei den folgenden Neuwahlen wurden Keidel als Vorsitzender sowie Thomas Fischer und Tim Renner als gleichberechtigte Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Helmut Moncken als Kassenverwalter. Neuer Schriftführer ist Thomas Rostalski, der die Aufgabe von Max Rose übernimmt.

Intensivere Nachwuchsarbeit

Eine weitere Neuerung ist die Aufteilung der Jugendbetreuung auf drei gleichberechtigte Jugendleiter: Tim Renner, Florian Fugmann und Dennis Linstedt. Mit diesem Schritt soll die Betreuung der Nachwuchsmodellbahner weiter intensiviert werden. Die Eisenbahnfreunde laden handwerklich interessierte Jugendliche herzlich ein, in die Projekte und das Vereinsleben hineinzuschnuppern.

Die Ausstellungstermine für die kommende Saison stehen bereits fest: Das Vereinsheim wird am 17. und 24. November sowie 10., 25. und 26. Januar 2020 für Besucher geöffnet sein. Bis dahin steht jedoch noch eine Vielzahl großer und kleiner Modellbauaufgaben an, um die Besucher mit neuen Highlights in das alte Stellwerk zu locken. Eine Kontaktmöglichkeit, die Termine zum Nachlesen und weitere Infos finden sich im Internet unter www.eisenbahnfreundelichtenfels.de