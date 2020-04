Plädoyer für Obstbäume

Auf sehr guten Zuspruch stieß ein von den Gartenbauvereinen Steinbach an der Haide, Ludwigsstadt und Lauenstein abgehaltener Baumschnittkurs. Für die vielen interessierten Teilnehmer gab es wertvolle Informationen und praktische Anleitungen zum Obstgehölzschnitt.

Beim Schnittkurs erläuterte Günther Schmidt den zahlreichen Gartenfreunden in rund zwei Stunden Theorie jede Menge Interessantes rund um den Obstbaum. Gut bewährt haben sich, so Schmidt, für Neupflanzungen wurzelnackte Bäume direkt von der Baumschule, und das nicht nur wegen der erheblich günstigeren Preise. Auch in unserer Region wäre es sinnvoll, zeigte er sich sicher, einen Drahtpflanzkorb zum Schutz vor Wühlmausfraß einzusetzen, der auch selbst gebaut aus Hasendraht diesen Zweck erfülle.

Obstbaumpflanzung befürwortet

Der zertifizierte Obstbaumpfleger warb für die Obstbaumpflanzung im Garten: "Die Baumgröße, Hochstamm, Spindel oder Halbstamm müssen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße beziehungsweise Platzbeschaffenheit gewählt werden", verdeutlichte er. Auch Spalierpflanzungen als Sichtschutz, Säulenobst oder sogar die Kübelkultur seien unter Berücksichtigung auf die geeignete Sorte möglich.

Die schöne Optik durch alle vier Jahreszeiten sowie die Nutzung des qualitativ hochwertigen und unbehandelten Obstes sprächen für sich. Das eigene Obst könne bei guter Ernte durch die Gartenbauvereinspressen in Neukenroth oder Fischbach nach Anmeldung schonend zu Saft verarbeitet werden. "Die Pressung findet in einzelnen Chargen statt, so dass jeder den Saft der eigenen Äpfel erhält", erklärte Schmidt.

Sommerschnitt empfohlen

Im praktischen Teil wurden im Obstlehrpfad Steinbach/Haide an Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume sinnvolle Schnittmaßnahmen gezeigt: Der Schnittumfang sollte in angemessener Menge erfolgen, damit kein extremes Wachstum von ungewollten Neutrieben entstehe. Aus diesem Grund sei auch ein Sommerschnitt zu empfehlen, der - was den Zeitpunkt anbelangt - obstabhängig sei.

Während des Kurses bot sich den interessierten Gartenfreunden die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie sich mit Anregungen einzubringen. Dabei wurden eifrig Tipps und eigene Erfahrungen aus dem heimischen "grünen Reich" weitergegeben.

Im Anschluss daran wurde durch Günther Schmidt der über 150 Jahre alte Birnbaum am Spalier der Marienkapelle Ludwigsstadt fachgerecht geschnitten. Die Kursteilnehmer konnten, motiviert durch das neu Erlernte, direkt auch an den eigenen Obstbäumen Hand anlegen.

Im Juni oder Juli ist ein weiterer Sommerobstbaumschnittkurs geplant. hs